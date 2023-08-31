新地旗下5商場藉中秋搞市集活動　料能帶動人流及生意額

新地代理租務部總經理周淑雯表示，適逢今年中秋及十‧一期假連假4天，旗下MOKO 新世紀廣場、YOHO MALL形點及葵芳新都會廣場，將特別打造主題夜遊市集，增添節日氣氛突顯各地區特色。

其中，元朗YOHO MALL主攻寵物愛好者及家庭客，將於中秋佳節期間舉辦「中秋人寵兩團圓」活動，提供應節打卡賞燈裝置、中秋市集及人寵共融「中秋晚會」。9月下旬更舉辦手工啤為主題的大型市集，為顧客帶來本地手工啤酒及特色寵物啤酒

至於MOKO新世紀廣場則以香港地道文創攤位迎中秋，葵芳新都會廣場主攻年輕夜遊一族，於戶外廣場舉行「秋季露營祭」，邀請多個人氣品牌舉辦露營用品夜市。

除賀節晚會外，上述5個商場於9月中至10月底聯合推出加倍獎賞優惠，The Point會員於晚上8時後的消費可享雙倍積分、一小時泊車優惠券及指定商戶特選優惠。