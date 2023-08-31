證券商協會：疫後香港國金地位未見動搖　指仍有商機

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠認為，香港現時面對的困境前所未見，無論是新冠疫情後復甦緩慢或地緣政治緊張局加劇，均令香港作為國際金融中心的地位有危機，惟未見作為國際金融中心重要基石有動搖，當中仍然有商機。

他指出，香港經歷過多次金融危機，市場具韌性。然而，現時中國內地面對許多問題，包括內房企業債務、醫療監管等，相信2003年沙士後開放自由行後經濟大幅反彈的情景難以複製。另外，市場憂慮香港由國際金融中心降級成為「特區」，加上中美角力下，香港角色被動，在眾多不明朗因素下，資金選擇傾向停泊在安全地方，例如新加坡，坦言香港人才、資金在過去數年流出。

不過，陳氏提到，相對香港，新加坡在整體布局上不及香港，以「搵食」而言，香港仍然有優勢，特別是香港奉行普通法，並具資金出入自由、稅制簡單、資訊流通等優勢，作為國際金融中心重要基石未有動搖。

他又指，傳統證券業愈來愈難做，中資企業受中美關係牽制，新股市場疲弱，加上市況淡靜，引起骨牌效應，令新股市場更低迷，整個市場陷入膠着，但相信最難時刻已過去，短期內將在低位橫行，只要有新機遇出現便會迅速復甦。

至於港府近年積極發展的虛擬資產，陳柏楠認為，虛擬資產行業仍是萌芽階段，加密貨幣發展逐漸成熟，以及互聯網3.0生態建立，這是香港傳統證券行業轉型的機會，也是新的業務機遇。香港證監會已允許券商申請原有牌照升級(uplift)，而從業員經培訓後，也能升級牌照，開展虛擬資產業務。