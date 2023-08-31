保監局：上半年毛保費額跌1.4%　內地客新造保費超疫前

保監局公布2023年上半年香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到2,957億元，較去年同期下跌1.4%。

上半年長期有效業務的保費收入總額為2,587億，按年跌2.2%，主要包括個人人壽及年金(非投資相連)業務，其保費收入為2,275億，上升3.1%；個人人壽及年金(投資相連)業務，其保費收入為127億，下跌15.9%；以及退休計劃業務，其供款為148億，下跌41.1%，主要受到2022年同期有關退休計劃業務的個別交易所影響。此外，給付保單持有人的申索和利益總金額為1,554億，上升4.4%。

長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1,031億，上升25.9%，由新造保單保費為964億（上升32%）的個人人壽及年金(非投資相連)業務，以及新造保單保費為66億（下跌22.6%）的個人人壽及年金(投資相連)業務組成。保險公司共發出約2.02萬份合資格延期年金保單，涉及保費13億，佔個人業務總額1.3%。

受惠於去年同期基數偏低，上半年內地訪客的新造業務保費上漲至319億，相等於個人業務總額31%，超越2019年同期分別錄得263億及26.4%的相應數字。該反彈由終身壽險和危疾保障需求帶動，佔已發出保單份額89%，而有27%保費則涉及香港銀行機構提供的融資安排。此客戶群組購買的保單中約96% 是以非整付方式支付(即非一筆過支付)。

在2023年上半年，一般保險業務的毛保費及淨保費分別為370億（上升5.1%）和233億（上升3.4%），已償付申索毛額則為152億（上升11.3%），整體承保利潤由25億下降至15億。