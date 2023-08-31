金發局：香港須適應金融市場變化　籲審視股票印花稅

香港金融發展局表示，提升市場流動性和推動多樣性，是維護任何一個金融生態系統可持續發展的關鍵支柱，建議包括審視股票交易印花稅。

金發局發表報告建議，香港設立專為專業投資者而設的市場，以推動市場創新和促進新興投資產品和另類資產類別的發展為主要目標。同時提出其他短中期的改善措施，包括探索創業板與其他市場之間的協同效應；審視股票交易印花稅；以及針對非傳統或新興資產類別，制定促進投資者教育和理財教育的策略架構。

主席李律仁表示，香港不該僅僅跟隨市場發展，反而應該成為領導者。一個地方的金融實力並非由模仿他人策略的能力定義，而是由其創新和開拓能力來塑造。

金發局在報告中指出，作為全球公認的國際金融中心，香港具備推動更全面金融生態系統均衡發展的能力，不單包括傳統資產類別的增長，同時也需要滿足非傳統資產及中小企的融資需求，並應持續作為香港願景重點，以持續建立多元穩健的金融環境。

隨着全球私人市場的資產管理規模(AUM)從2012年的3.2萬億美元增長近四倍到2022年的12.2萬億美元，而私人市場投資模式轉變突顯出對投資者對於分散投資和可能帶來更高回報的渴望。李律仁強調，投資者日益接受另類資產，超越傳統市場的限制，香港必須積極適應金融市場和投資者偏好的變化。

他補充，香港的視野應超越本地市場並擴展至其他國際及內地市場，透過與外國市場建立更緊密的聯繫，可以提升香港市場的流 動性和多樣性，加強香港成為全球金融創新和領導的能力。