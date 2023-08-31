道期漲114點 美將公布申領失業救濟人數
2023年08月31日 16:26
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美匯指數報103.317；港匯見7.8437；離岸人民幣(CNH)報7.2979；美元兌日圓報145.79；歐元處1.0888；英鎊報1.2701。金價報1,945.46美元。油價微升0.3%，布油報85.45美元，紐油處81.89美元。比特幣見27,267美元。道指期貨漲114點。
焦點數據：
17:00 歐元區8月消費者物價指數
20:30 美國申領失業救濟人數
20:30 美國7月個人消費
20:30 美國7月個人所得
21:45 美國8月芝加哥採購經理人指數
●恒生指數全日收報18,382點，跌100點或0.5%，主板成交1,365.42億港元。蒙牛升5.6%，龍湖跌4.7%。總結8月份，恒指累計下跌1,696點或8.45%。
-倘港股周五停市，恒指季檢調整將延至下周一收市後實施。
-據報恒大許家印去年已離婚，目前身處廣州，不可隨意見外人。
-萬科：內地樓市跌過龍，短期利潤有壓力。
-據報遠洋集團一隻債券准延期償付。
-郵儲銀行據指已下調定存利率。
●滬深三大指數向下。滬綜指收報3,119點，跌17點或0.55%；深成指報10,418點，跌64點或0.61%；創業板指數報2,102點，跌14點或0.69%。https://reurl.cc/lD33XQ
內地經濟：
●內地8月官方製造業PMI報49.7，連續5個月處收縮區間。
●中山市宣布實施「認房不認貸」，即日生效。
●瑞銀料中國消費下半年繼續復甦，全年增長達6.1%。
●人行潘功勝：加大科技創新等民企信貸投放，暢通融資渠道。
香港經濟：
●證券商協會：疫後香港國金地位未見動搖，指仍有商機。
●富達強積金擴大基金選擇，推美洲及歐洲股票基金。
●上半年內地客來港新造業務保費319億，按年升58倍。
外地經濟：
●日央行委員會成員警告勿太早收緊貨幣政策。
●大摩睇好標指再升11%，呢幾隻科技股勢受捧...
●移民注意！調查指澳洲樓價快見底，今明兩年料回升。
●美元弱勢成定局？分析話判斷前要睇實一個關鍵日子...
企業消息：
●名師出不了高徒？大鱷對沖基金Citadel前芬佬，離巢搞基金勁蝕25%。
●大變革？新Apple Watch下月亮相，傳將加入新生產技術。