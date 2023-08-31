【收市開Show】港股8月跌逾千點　9月點樣部署？

內地8月製造業PMI升至49.7，高於預期49.2，但連續5個月處於收縮區。港股8月最後一個交易日先升後跌，收市報18,382點，跌100點。恒指8月跌逾千點，9月可否繼續憧憬內地有新政策救市，而出現大逆轉？明天(1日)大機會掛8號風球停市，恒指下周有咩因素要留意？

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