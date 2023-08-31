【收市開Show】港股8月跌逾千點 9月點樣部署？
2023年08月31日 16:39
東網電視更多新聞短片
內地8月製造業PMI升至49.7，高於預期49.2，但連續5個月處於收縮區。港股8月最後一個交易日先升後跌，收市報18,382點，跌100點。恒指8月跌逾千點，9月可否繼續憧憬內地有新政策救市，而出現大逆轉？明天(1日)大機會掛8號風球停市，恒指下周有咩因素要留意？
商湯(00020)、字節跳動等8個企業的大模型位列第一批名單，可正式上線面向公眾提供服務。商湯股價升逾3%，預期股價可反彈到咩位？
三桶油逆市向上，中石油(00857)中期純利853億元人民幣(下同)，按年升4.5%，上半年營收跌8.3%至14,798.7億元，中期息派0.21元，屬三桶油中唯一錄得增長的公司；三桶油之中，中石油係咪首選？油股前景可期？
生科股普遍向下，其中康希諾生物(06185)中期業績盈轉虧，上半年虧損8.4億元，收入2109萬元，暴跌96.7%，主要受到新冠疫苗需求下降兼退貨影響，股價一度跌逾7%創上市新低，業績符合預期？生科股生人勿近？
《東網Money 18》搵嚟種子資本投資總監葉永茂同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道