金管局：7月機構存款總額升1.2%　港元存款降0.2%

金管局公布，7月份貸款與墊款總額下跌1.0%，由年初截至7月底計下跌1.5%。其中，在香港使用的貸款(包括貿易融資)及香港境外使用的貸款在7月份分別下跌1.1%及0.6%。

由於港元貸款的跌幅較港元存款的跌幅大，港元貸存比率由6月底的88.7%，下跌至7月底的87.8%。

至於認可機構的存款總額在2023年7月份上升1.2%，其中港元存款下降0.2%，外幣存款則上升2.7%。由年初截至7月底計，存款總額及港元存款分別上升1.4%及1.5% 。香港人民幣存款在7月份上升0.1%，於7月底為9,079億元人民幣。

跨境貿易結算的人民幣匯款總額於7月份為10,221億元人民幣，而6月份為10,892億元人民幣。金管局表示，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

7月份港元貨幣供應量M2及M3同時微跌0.2%，與去年同期比較則均微升0.3%。7月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1微跌0.3%，與去年同期比較下跌19.5%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於7月份均上升1.0%，與去年同期比較，M2及M3均上升2.3%。