貝殼：消費者需求轉向「住得好」 促產業供應端升級

公司於今年7月提出「一體三翼」策略，其中「一體」是指房產經紀，三翼則是家居裝修、惠居及「貝好家」(為客戶提供好產品及服務，推動房屋供給側升級)。

期內，收入按年升51.04%至397.62億元。其中，存量房業務及新房業務收入分別升33.46%及35.96%，家裝家居則飆2.64倍。

貝殼首次派發特別現金股息每股普通股0.057美元，同時將擴大現有股份回購計劃，由10億美元增至20億美元，並延長有效期至2024年8月31日。首席財務官徐濤指出，公司核心業務的盈利能力持續而穩定，新興業務也迅速成長，而現金儲備及財務管仍然穩健，讓公司能夠積極地推進股東回報計劃，未來將嚴守風險底線，在保持健康的資產負債表和現金流的基礎上，持續加強資本配置效率，聚焦業務增長關鍵引擎，實現可持續增長。