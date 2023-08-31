平賣才能吸客！荃灣海濱花園三房490萬沽　呎價失守1萬

樓市表現欠佳，業主只有平賣才能吸客，荃灣海濱花園套三房單位減價後以490萬元沽出，創今年同類型新低價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙俊傑表示，西營盤高樂花園3座頂樓連天台特色戶，實用面積約334方呎，兩房間隔，享海景，8月初放盤，叫價750萬元，不足一月即以700萬元沽出，呎價約20,958元，較2021年同類型做價跌約19%。

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九龍區

●香港置業吳志輝稱，荔枝角美孚新邨1期百老匯街23號中高層H室，實用面積約531方呎，兩房間隔，今年5月以630萬元放盤，減至530萬元成交，累減100萬元或減幅約15.9%，呎價約9,981元。

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新界區

●中原黃騰達稱，荃灣海濱花園1座低層C室，實用面積約497方呎，三房間隔，叫價505萬元，放盤不足半個月，減價15萬元，以490萬元沽出，呎價約9,859元，創今年同類型新低價。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城3期都會豪庭3座低層H室，實用面積約631方呎，套三房間隔，7月中以900萬放售，面對市況疲弱，期內下調叫價至856萬元，新近累減8%，以828萬元易手，呎價約13,122元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山泓碧1座中層C室，實用面積約476方呎，兩房設計，叫價720萬元，放盤9個月獲承接，調整售價至693萬元成交，減幅3.8%，呎價約14,559元，原業主於2019年8月購入，帳面損失88萬元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山8月暫錄約55宗二手買賣，較上月跌約15%，新港城A座中層4室，實用面積約568方呎，三房間隔，銀主盤開價約580萬元，終以644萬元易手，呎價約11,338元，約4年帳面貶值約12.9%。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦豐苑C座低層14室，實用面積約436方呎，兩房間隔，望海景，未補價第二市場叫價428萬元，放盤3個月，終以393萬元沽出，呎價約9,014元。

●美聯鄧浩賢稱，沙田好運中心松林閣中層E室，實用面積約348方呎，原則一房戶，辣招鬆綁後以590萬元放售，剛過去周末更出現排隊睇樓，首置家庭客議價122萬元，以468萬元承接，呎價約13,448元，約3年帳蝕約127萬元。

●中原曾展鵬指，沙田及大圍8月暫錄約50宗二手買賣，較上月全月跌約21%，沙田碧濤花園1期百利苑低層C室，實用面積約764方呎，套三房間隔，5月叫價約960萬元，議價後售890萬元，累減70萬元，呎價約11,649元，單位約3年帳面升值約5.3%。

●中原黎宗文指，大圍盛世3座南翼中層C室，實用面積約958方呎，套四房及儲物房間隔，7月開價約1,900萬元，月初減至1,750萬元，議價後以1,640萬元易手，呎價約17,119元，新買家為用家。

●美聯汪子龍表示，大埔翠怡花園B座低層8室，實用面積約320方呎，原則兩房間隔，早前以370萬元放售，議價35萬元後，以335萬元承接，呎價約10,469元，原業主1999年以108萬元購入，持貨約24年帳面賺227萬元。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天頌苑O座中層13室，實用面積約539方呎，兩房間隔，減價68萬元，以300萬元未補價第二市場價成交，呎價約5,566元，稍低於市價。

●美聯王亦倫指，天水圍嘉湖山莊麗湖居6座中層E室，實用面積約446方呎，累減約40萬元，以420萬元成交，呎價約9,417元，新買家為分支家庭客。

●利嘉閣鄺皓聰表示，青衣青怡花園1座中層D室，實用面積約547方呎，三房連套房間隔，原開價720萬元，議價後以670萬元成交，呎價約12,249元。

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