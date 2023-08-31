保誠上半年保費等值銷售額按年大增3.7倍

理財顧問業務年度保費等值銷售額連續兩季成為市場之冠，領先排行第二名的同業(差距達雙位數之百分比)，於第二季度的市場佔有率為33%。

加深了本地市場的滲透力，年度保費等值銷售額按年增長56%，高於整體市場10%的增長率。業務質素有所提升，健康保障的新造業務保單由本年首季的53%按季增加至58%。

公司指，在2023年上半年招聘近1,200名理財顧問，並有望在年底完成招聘共4,000名理財顧問的目標。

保誠保險香港行政總裁林智剛表示：「隨着去年的升勢，保誠於今年上半年表現強勁，不但進一步擴大市場佔有率，年度保費等值銷售額(APE)的增幅亦遠勝預期。這有賴我們市場領先的保險方案和優越的全渠道平台服務。期內，保誠進一步鞏固了旗下理財顧問業務在香港市場的領先地位。」

林智剛補充：「我們上半年的亮麗成績受惠於香港經濟復甦及中港兩地全面通關，但更重要的是，我們始終關注香港客戶，致力聆聽並以他們的需求為先。」