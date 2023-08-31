新盤8月錄1200宗成交　按月大升9成

一手市場於周四(31日)暫錄約6宗成交，8月全月累計則錄約1,200宗，較7月約624宗按月大增逾九成。當中，啟德新盤以2,750萬元沽出最後一伙標準戶。

●鰂魚涌THE HOLBORN單日沽兩伙 涉逾1,909萬元

●大埔白石角University Hill第2B期兩房售927萬元

●市建局短期內推售長沙灣映築18伙

●將軍澳海茵莊園一房499萬元沽

●啟德尚‧珒溋2,750萬元沽出最後一伙標準戶

●長沙灣睿峰兩房呎價29,592元為項目新高

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周四(31日)以逾1,529萬元賣出東翼30樓E室，屬實用面積517方呎的兩房單位，呎價約29,592元為項目新高。發展商表示，樓市交投平穩向上，自2月初重啟銷售迄今累售87伙，套現金額近10億元。

●粉嶺北ONE INNOVALE第2期錄5宗終止交易