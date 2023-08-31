新盤8月錄1200宗成交 按月大升9成
2023年08月31日 21:28
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一手市場於周四(31日)暫錄約6宗成交，8月全月累計則錄約1,200宗，較7月約624宗按月大增逾九成。當中，啟德新盤以2,750萬元沽出最後一伙標準戶。
●鰂魚涌THE HOLBORN單日沽兩伙 涉逾1,909萬元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周四(31日)暫錄兩宗成交，共涉逾1,909萬元。其中，B座26樓B1室以714.06萬元售出，實用面積268方呎一房，呎價約26,644元。另一伙為A座11樓A1室，屬實用面積452方呎的兩房單位，成交價1,195.11萬元，呎價約26,440元。資料顯示，該盤8月累售36伙，單月套現逾2.37億元。
●大埔白石角University Hill第2B期兩房售927萬元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，周四(31日)賣出優景閣第5座12樓B5室，為實用面積469方呎兩房連儲物室， 成交價927.98萬元，呎價約19,786元。
●市建局短期內推售長沙灣映築18伙
恒基地產(00012)與市建局合作發展的長沙灣已屆現樓的映築，周四(31日)公布有意於短期內推售18伙由市建局持有的單位，戶型涵蓋一房至三房，實用面積由323至769方呎。資料顯示，該盤全盤設有337伙，當中位於5樓及6樓的19個單位由市區重建局持有，預留予「樓換樓計劃」之用，其中1伙為6樓A室於去年2月以逾834.9萬元售出，按單位實用面積769方呎計，呎價為10,857元。
●將軍澳海茵莊園一房499萬元沽
九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園，周四(31日)售出2座28樓A1室，屬實用面積287方呎一房，成交價499.4萬元，呎價約17,401元。
●啟德尚‧珒溋2,750萬元沽出最後一伙標準戶
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周四(31日)透過招標賣出最後一伙標準分層戶，為1座38樓K室，實用面積844方呎三房，成交價2,750萬元，呎價約32,583元。據悉，該項目8月至今錄得7宗成交，吸金逾2.9億元，目前待售均屬低座單位及高層特色戶。
●長沙灣睿峰兩房呎價29,592元為項目新高
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周四(31日)以逾1,529萬元賣出東翼30樓E室，屬實用面積517方呎的兩房單位，呎價約29,592元為項目新高。發展商表示，樓市交投平穩向上，自2月初重啟銷售迄今累售87伙，套現金額近10億元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第2期錄5宗終止交易
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，周四(31日)連錄5宗取消交易，涉及的單位成交金額共2,601.32萬元。據項目成交紀錄冊，5宗交易均於去年10月簽訂正式買賣合約售出，成交價介乎348.57萬至722.07萬元。當中有4宗的買家原本採用「建築期優惠按揭付款計劃」入市。