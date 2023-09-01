東方日報B1：華減按息　消費難受刺激

8月內地官方製造業採購經理指數(PMI)雖說升得好過預期，但已連續5個月處於收縮區間，服務業數據更朝盛衰分界線滑落，創今年新低，日本及南韓7月份工業生產數據雙雙差過6月和市場預期，亦可印證歸根究柢是中國需求未如理想。內地昨晚發布流傳已久的政策——降低民眾為首套「蝸居」敍做的按揭利率，透過讓財雄勢大的銀行「讓利」，減輕廣大「樓奴」的財政負擔，惟國民會否因而花多點錢，市場仍有疑問。

中國人民銀行及國家金融監管總局公布，9月25日起，凡是8月31日之前成功敍做首套住房商業性個人住房貸款的人，可以向承貸金融機構申請發放貸款，置換原有貸款，也可以更改合約上的住房貸款利率加點幅度，新貸款利率由雙方自主協商確定，一眾金融機構要及時響應申請，盡量採取便捷措施，潛台詞是「不得留難」。

另外，一個城市不論實施「限購」與否，首套和二套住房的首期比例統一為分別不低於20%和30%，即下調了限購城市的首期要求，既谷樓市，亦減輕民眾「上車」負擔。

這份通知開首還寫着「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，惟直言內地樓市供求近年發生「重大變化」，下調原有樓按的利率可讓借款人省點利息支出，擴大消費和投資，對銀行來說也不全是「讓利」，因此可以減少「提前還貸」，減輕對銀行利息收入的影響。

事實上，5年期LPR(貸款市場報價利率)上周意外維持4.2厘，市場已有感人行會調整既有樓按的利率。新的息率為LPR上的加點幅度，不得低於原貸款發放時所在城市首套住房貸款利率之政策下限——廣州、杭州和成都是LPR，深圳、上海和北京分別是LPR加0.3厘、0.35厘和0.55厘。

澳新銀行估計，若內地把2017至2021年批出按揭貸款的利率降至目前LPR水平，國民少供約1,090億元人民幣，但供樓負擔減少不代表更願意消費，恐怕住戶會存起大部分錢，主要是4厘以上的按息依然偏高，而且就業市場正在惡化。

這次重磅救市的背景無疑是內地消費、投資和出口全面放緩。國家統計局周四公布，8月份內地官方製造業PMI升0.4個百分點至49.7，勝預期，兼創5個月以來最高，其中新訂單指數脫離收縮區間。問題是整體已連續5個月未重越50的盛衰分界線，新出口訂單指數僅回升至48.1，可見外需之弱令提振內需成當務之急。

更惹憂者，上月非製造業PMI下降0.5個百分點至51，遜預期，而且不論製造業或非製造業，就業指標俱處於收縮區間。滙豐銀行環球研究首席亞洲經濟學家范力民坦言，中國或要推出更多支持經濟措施，全球需求弱導致新出口訂單續縮，製造商更要靠內需。

評級機構惠譽確認對中國長期外幣債務評級為「A+」，展望「穩定」，但提及房地產行業轉弱續為內需添壓，進一步削弱消費者及企業信心，外部需求低迷將續嚴重影響出口及製造業活動。