乜都唔到有錢收？一原因呢個加勒比海小島每年賺2.3億

近年人工智能(AI)成為熱潮，擁有「.ai」域名的加勒比海小島安吉拉(Anguilla)可謂商機處處！外媒報道，該島並沒甚麼人工智能公司，但因「.ai」吸引不少科技巨頭於當地註冊，預期2023年的域名註冊費高達3,000萬美元(約2.3億港元)，為當地帶來一筆可觀的「意外之財」。

事實上，眾多科技巨頭均擁有以「.ai」結尾的網址，例如Facebook.ai網站即是該企的有關AI的資訊，而Microsoft.ai的網站則展示微軟Azure AI服務。

管理安吉拉島「.ai」域名的Vince Cate向外媒指，以「.ai」結尾的網站註冊總數在過去一年翻倍增長，達到28.74個，料為當地帶來高達3,000萬美元收入。

據公開資料所得，安吉拉在2021年從「.ai」域名註冊中獲得740萬美元的收入；目前「.ai」域名註冊數暴升，令當地「意外之財」亦隨之飆升。

安吉拉島人口不到2萬，主要經濟來源為觀光業，但由於疫情令當地旅遊業受到打擊；目前「.ai」域名的需求增加相信能有助當地經濟復甦。