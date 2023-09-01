Apple試用3D打印技術　生產智能錶鋼質底盤

3D打印近年大行其道，有指蘋果公司（Apple Inc.）正測試使用3D打印技術生產智能手錶的鋼質底盤，而9月推出的Apple watch series 9將會成為首款應用3D打印技術的產品，同時部署在未來幾年將相關技術擴展至更多項目。

消息又指，蘋果公司及供應商已開發上述技術至少3年，技術可以解決將金屬切割成產品所需形狀的問題，縮短生產時間，減少耗材，達至保護環境的作用。不過進展仍在起步階段，目前僅適用於小部分Apple watch series 9產品。

蘋果公司的秋季發布會將於香港時間9月13日凌晨一時舉行，果紛們期待的旗艦手機新型號將發布之外，屆時Apple watch series 9及Apple Watch Ultra 2等產品亦將會亮相。據報Apple watch series 9將有更多顏色選擇，但外觀將基本保持不變。

此外，早前有「最強Apple分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤指Apple Watch Ultra 2將是首款使用3D打印的產品，但今次消息人士認為相關型號的手錶機身最早要到明年才會採用3D生產技術。

分析認為，隨着蘋果公司及華為等引領行業的技術創新和發展方向，如果他們決定採用鈦合金技術，其他手機或科技公司極可能會跟隨，逐漸擴大鈦合金3D打印產業的規模。