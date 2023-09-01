香港電腦學會：物聯網結合AI引發巨變

物聯網(IoT)與人工智能(AI)都是現代科技界的熱門議題。自從物聯網概念提出至今，已經走過了近半個世紀的時間。從早期的RFID(無線射頻識別)技術，到現在隨處可見的智能設備，都是物聯網發展的重要里程碑，而人工智能的概念和實踐，同樣也引起了社會的廣泛關注。在當下這個5G技術日益普及的時代，物聯網和人工智能的結合，究竟會產生怎樣的效果？

在現今社會，物聯網的應用，可說從日常生活到專業用途均無處不在。如運動裝備、自動駕駛系統、家用電器等等，都可以通過互聯網進行互動和控制，建構成一個物物相連的網絡。在專業領域，比如醫療設備、高危環境如發電站的監測系統、建築工地的勘察儀器等，物聯網也發揮着重要作用。人工智能則是一種模仿人類智慧的技術。它可在教育領域提供個性化的學習資源，也可在電腦領域做到如翻譯、文檔歸類等各種複雜任務。

大數據應用不可缺

當今物聯網的技術，主要是收集數據，並進行分析或生成報告，儘管尚未全面實現人工智能和機器學習的應用，但也在一定程度上已經引入了人工智能的元素。

物聯網與人工智能的結合，大數據時代應記上一功。物聯網裝置遍布在每個角落，能夠收集到大量且精細的數據，而人工智能的發展正需要這些大量的數據，來訓練機器，產生模型。這如水遇到硫酸，產生了劇烈的化學反應。如果能將人工智能的學習和進化的能力，注入到物聯網裝置中，就可能得到一個可以自我增值的物聯網設備。

然而，物聯網與人工智能的結合，也並非手到拿來的；往往受制於硬件開發的速度、人工智能及機器學習專家的培訓、網絡的頻寬和保安問題等，而且都是需要解決的困難和挑戰。

話雖如此，正如人們所看到的，物聯網的發展正以幾何級數速度增長，並且逐漸從單一的數據收集，向自我學習和修正的方向進發。

足以改變未來生活

在人工智能及機器學習的輔助下，物聯網的裝置不再僅僅是傳感器或執行器，而是具有自我學習和自我增值的智能裝置。這種轉變，無疑將給人們的生活帶來深刻的影響。舉例來說，現今的智能鎖和安全攝像機等，都可以通過人工智能演算法，來檢測異常行為或不尋常的情況，當偵測到不認識的臉孔，或者在房內偵測到異常的動靜時，就可以立即通知住戶。

從現在看，如能無縫結合物聯網與人工智能，不就是會成為一個微型機械人嗎？根據現在科技發展進度，這已經不再是遙不可及的夢想。在不久的將來，有理由期待更多的人工智能注入物聯網的例子出現。這樣的結合，必將為大家的生活，帶來更多的可能性和便利，相信大家期待這一天的到來，期待物聯網與人工智能的完美融合。

香港電腦學會企業架構專家小組執行委員會成員 葉德良