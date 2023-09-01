科技園與哪吒汽車合作　推動香港新能源汽車產業

香港科技園公司（科技園公司）與合眾新能源汽車股份有限公司簽署合作備忘錄，哪吒汽車將進駐香港科學園，加入香港蓬勃的創科生態圈，支持香港發展新能源科技，共同推動實現碳中和的目標。

哪吒汽車整合香港的資金、低稅、人才和科技優勢，將在今年年底前於科學園成立國際總部，計劃未來五年逐步投入數億至數十億人民幣，預計聘用近600位研發人才，並開設面積超過4萬平方呎的智能研發中心，吸引更多自動駕駛汽車產業鏈企業和人才落戶科學園，協助香港與內地產業鏈接軌。科技園公司作為完善創科生態圈，匯聚超過1.3萬名研究人才、逾1,400間創科公司及超過300個合作夥伴網絡，將提供全方位支援和配套，促進產學研合作。香港科技園公司過去共支援超過十間獨角獸企業，將利用自身經驗協助哪吒汽車驅動業務發展。

哪吒汽車創始人、董事長方運舟先生表示：「作為首個年銷過十五萬輛的中國新造車品牌，哪吒汽車正在加速從中國走向全球。此次，哪吒汽車選址於科學園成立國際總部，將利用香港作為國際金融中心和科創企業孵化基地的重大優勢，推動香港新能源汽車產業突破和升級，讓全球人民對高品質的智能電動汽車觸手可及，創造更加美好的智能環保生活。」他指出，長期以來，香港都是全球重要的金融、貿易、資訊和科技高地，坐落東亞、輻射世界。哪吒汽車與科技園公司的牽手正當其時，雙方將在產業鏈、股權等方面開展深度合作，並高效推進合作成果落地。