人行福建分行牽頭組織召開金融服務民營經濟座談會

內媒報道，近期中國人民銀行福建省分行會同福建省發改委、省地方金融監管局、國家金融監管總局福建監管局、省工商聯先後召開兩場金融服務民營經濟座談會，充分聽取民營企業家對金融服務的訴求建議，研究進一步優化民營企業金融服務具體措施。

在中小民營企業專場座談會上，祥龍集團、天香實業、縱橫國旅等13家民營企業負責人介紹企業發展和融資情況，對金融支持政策提出相關建議，相關部門負責人現場回應民營企業的訴求建議。

在銀行機構專場座談會上，中國人民銀行福建省分行通報省內主要銀行機構服務民營企業的工作進展情況和存在問題，進出口銀行福建省分行、工商銀行福建省分行、興業銀行、福建海峽銀行等15家主要銀行機構圍繞加大民營企業信貸投放、強化「四貸」能力建設、提升民營企業金融服務質效等方面作經驗交流。

會議要求，結合福建具體實際，綜合採取激勵和約束措施提升金融服務民營企業工作質效，探索推廣民營企業主辦銀行和首貸模式，打好福建特色的跨部門政策「組合拳」，拓展民營企業直接融資渠道。

會議還要求，各銀行機構要製定具體的金融支持民營企業工作方案，增強信貸供給與民營企業融資需求的適配性，拓展信貸抵質押物範圍，擴大信用貸款投放，健全民營企業貸款績效考核和盡職免責制度，確保2023年民營企業貸款投放實現較快增長的工作目標。