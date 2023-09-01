內地人湧美Full Pay買樓　30歲佔比特別重　因為憂慮....

本地樓市走下坡，近月有內地業主連番沽港樓套現，不過有不少人卻在美國加快掃貨，當地經紀指，加州住宅放盤量急劇減少，有大批內地買家更出動full pay搶盤，原因何在？

外媒報道，有加州地產經紀指，近月來自內地的「現金買家」人數急增，當中不少為約30歲的年輕家庭，主攻100萬美元(約780萬港元)以上的單位，並以校網佳的為目標。

分析指，內地年輕人赴美full pay買樓的主因，可能與內地經濟狀況有關。事實上，內地自疫情重新開放後，經濟復甦力度不似如期。多項經濟數據如消費、工業生產等均無出現「報復式」反彈。不少大行更看淡內地經濟前景，紛紛下調國內生產總值(GDP)的預測。

根據財富研究公司Henley & Partners的私人財富遷移報告，估計內地有13,500名擁有超過100萬美元資產的人士移居海外，比去年10,800位多出25%，並是資金出走人數最多的國家。

有內地人等待「執平貨」時機，在北京工作的投資經理陳先生表示，市傳美國經濟會在幾年內出現「硬着陸」，打算在2024至2025年在美國經濟衰退時趁低撈貨，首選加州，因該處是華人集中地。