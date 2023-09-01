Tesla發布新款Model 3　並下調Model S/X售價

特斯拉(Tesla)Model 3上市以來首次改款，外形更加流線化，有更長的續航里程，並多了一些新配備，不過在競爭愈見激烈的中國內地市場，其起售價高於市場原先預期。

根據官網顯示，新款Model 3預計今年第四季度交付，預估續航里程為606公里，最高時速200公里/時，在內地的起售價為25.99萬元人民幣(下同)，比起舊Model 3高出12%。舊Model 3的起售價為23.19萬元，續航里程556公里。

分析師原本預期產品售價稍低，有助特斯拉在內地面對比亞迪、蔚來、小鵬等電動車廠的競爭。

新款Model 3的內裝方面仍以簡約為主，座椅內建通風座椅，在亞熱帶悶熱天氣下對駕駛相當有幫助。後座也有第二個螢幕，在長距離行駛下讓後座乘客不再無聊。新Model 3在中國、歐洲、中東和澳洲地區訂購網站均已上線。

此外，特斯拉亦在今日(1日)宣布Model S/X售價調整，Model S 69.89萬元起售，Model X 73.89萬元起售。此前Model S/X中國官網起售價分別為80.89萬元、89.89萬元。