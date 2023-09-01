SEC推遲對WisdomTree等比特幣現貨ETF審批決定　比特幣挫4%

外媒報道，美國證券交易委員會(SEC)推遲決定是否批准Invesco、WisdomTree及Valkyrie的現貨比特幣交易所買賣基金(ETF)的申請。比特幣最新報26,022.88美元，

跌4.45%。

據CoinGecko數據顯示，美元穩定幣Binance USD(BUSD)總市值已跌穿30億美元，曾見29.7億美元，過去6個月已縮水逾70%。

報道指，SEC已將這上述三項提案的決定日期推遲幾周至10月中旬，但可能會進一步推遲，此前原定於下周做出決定。

兩天前，聯邦上訴法院周二(8月29日)裁定SEC拒絕Grayscale Investments創建現貨比特幣ETF的申請是錯誤。華盛頓哥倫比亞地區上訴法院由三名法官組成的小組表示，監管機構拒絕申請時未能充分解釋理由。該裁決要求SEC審視Grayscale的申請，但SEC周二表示正研究該裁決，可能會提出上訴。

近年SEC拒絕數十項現貨比特幣ETF的申請，理由是交易監管水平不足，可能導致基礎現貨市場遭受欺詐和操縱。