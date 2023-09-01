唔使捱貴米？菲律賓設定大米價格上限...

印度早前大減大米出口量，令全球以米飯為主食人士要準備捱貴米，不過菲律賓總統小馬可斯最新下令設定大米價格上限，以控制大米成本，原因是這一主要穀物的零售成本近來大幅上漲，同時有當地貿易商正在囤積居奇。

根據一項立即生效的行政命令，普通白米的價格上限將被設定為每公斤41菲律賓比索(約5.68港元)，而精磨白米的上限為每公斤45菲律賓比索(約6.24港元)。

菲律賓當局表示，強制性大米價格上限將一直維持有效，直到總統宣布取消為止。

根據菲律賓農業部監測的零售價格，在設定這一價格上限之前，菲律賓國內普通白米的售價比這一上限最高高出了34%，精磨白米的售價也比上限最高高出了24%。

大米佔菲律賓消費價格指數(CPI)籃子的9%。大米價格的快速上漲，可能會刺激該國7月份已降至16個月低位的通脹重新反彈。菲律賓央行早前預計，在燃料和大米成本上漲的情況下，菲律賓8月份通脹率將出現7個月來首次升溫。

在2018年，由於供應緊縮，大米價格的飆升曾大幅加劇菲律賓的通脹，並引發了當年的加息。亞洲大米價格上月飆升至近15年來的最高水平，原因是最大大米出口國印度進一步限制了大米出口，包括在7月20日起禁止非巴斯馬蒂米出口，8月25日開始對蒸谷米徵收20%出口稅。

小馬可斯辦公室在一份聲明中表示，農業和貿易部門報告了「涉嫌非法操縱價格的廣泛做法，例如機會主義者囤積和行業壟斷利益集團之間的勾結」。

該部門補充稱，俄烏衝突、印度禁止大米出口以及全球油價的不可預測性，推高了菲律賓主食的零售價格。

據菲律賓農業部門估計，該國今年下半年的大米供應量將達到1,015萬噸，足以滿足目前776萬噸的需求。預計期末存貨為239萬噸，可維持64天。

小馬可斯命令警方協助政府確保嚴格執行價格上限。海關也將加強對大米倉庫的檢查和突擊檢查，以打擊囤積和非法進口行為。