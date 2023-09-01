覆檢會提三建議　會財局：續以最高效率達至監管成果

會計及財務匯報局程序覆檢委員會(下稱覆檢會)周五(1日)發表第十四份周年報告，並向會財局提出三方面建議，包括應訂立關鍵績效指標或服務承諾，以便局方內部監察個案處理進度，並讓覆檢會等外間組織評估會財局的程序效率和成效。會財局回應指，正就每項職能訂立關鍵績效指標或服務承諾。會財局主席黃天祐指，覆檢會的寶貴建議，將推動會財局繼續力求以最高效率達至監管成果，以保障公眾利益。

會局局指出，在認可、註冊和發牌職能方面，已就新申請和續期申請的處理時間(適用於毋須為申請提供補充資料的情況)，訂立關鍵績效指標，並在其網站公布。

覆檢會在2022年的覆檢周期內，覆檢了會財局在規管公眾利益實體核數師方面的工作，包括處理10宗投訴、調查及查訊個案；涉及6家公眾利益實體核數師和7項公眾利益實體項目的查察；4宗境外公眾利益實體核數師認可申請；以及監督香港會計師公會2021年履行指定職能方面的工作。

覆檢會在報告中指出，會財局於2019年10月才授權對公眾利益實體核數師進行查察，認為局方應獲給予時間，逐步完善其查察方式，包括相關程序和評級制度，有關公司亦應獲准在合理時間內熟習會財局的運作模式和規管要求，建議會財局按最終規管目標定期檢討查察方式。

覆檢會在覆檢調查個案的時序表留意到，初步調查結果和其後擬備的報告通常須經過內部多輪檢閱和修訂後，才能敲定和向有關各方公布。舉例指，一宗歷時超過一年的個案，會財局的調查部用了超過8個月撰寫初步調查結果擬稿，期間內部人員曾多次提交擬稿、就擬稿提出意見和重新提交擬稿。會財局解釋，如調查部主管在全面檢閱個案後發現新問題，該局便須就調查結果和報告反覆作出諮詢和修訂。

覆檢會明白會財局內部或須對部分個案作多輪檢閱，尤其是涉及較多不足之處的複雜個案，但亦建議該局一般可在確保規管判斷理據充分和受規管者獲公平對待的前提下，考慮精簡內部多重檢閱程序，以便擬備調查結果和報告。

另外，就覆檢會在上一份周年報告中提出的建議，會財局已作跟進行動，在查察職能方面覆檢和更新《運作手冊》，並責成查察小組委員會，檢查會財局查察工作的理據和程序，從而確保該局依循內部程序行事，且所有查察項目作出的規管判斷一致和有充分理據支持。同時處理調查個案的程序指引，又調配人手以有效處理調查和查訊個案。

覆檢會讚賞會財局利用本身的規管經驗和因應覆檢會過往提出的建議，持續檢討和更新個案處理程序。

會財局行政總裁馬力表示，歡迎覆檢會在報告中提出建設性的觀察和建議，這將有助會財局繼續提高營運效率。覆檢會將開始審查該會在實施擴大職能時是否遵守內部程序，會財局將在接下來的覆檢周期中繼續與覆檢會緊密合作。