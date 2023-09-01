二手市場上月蝕讓逾110宗　日出康城淪重災區

樓市急轉向下，發展商低價推盤搶客，近年鐵路沿線屋苑爆發二手蝕讓潮，蝕幅驚見兩至五成。中原指出，油塘及將軍澳一個月內有兩個新盤低價發售，搶去市場大批購買力，業主要減價甚至低市價沽貨，蝕讓潮已蔓延至鐵路盤。

二手樓市已經連錄4個月錄得逾百宗蝕讓，今年首8個月已累計錄得逾900宗，相當於去年全年約1,002宗的近9成。而單位8月再添逾110宗同類個案，佔約30宗屬鐵路沿線物業，將軍澳日出康城淪重災區，本月有11宗蝕讓買賣，其中LP6已佔去6宗，其他屋苑包括晉海、SEA TO SKY及領都等均有業主損手沽貨。

該區蝕讓幅度最大成交為LP6第5座頂層特色戶，實用面積約306方呎，一房間隔，連135方呎天台，以680萬元放售，累減至505萬元售出，呎價16,503元。原業主2019年以679.1萬元一手購入，帳面虧蝕174.1萬元，樓價大幅貶值約25.6%。

連同上述成交，8月份佔7宗帳面貶值兩成以上，其中入伙約5年的西營盤半新盤瑧蓺，早前有一伙高層迷你銀主盤以以490萬元售出，較2018年11月買入價1,025萬元，大幅貶值535萬元或52%，為近年最矚目鐵路盤貶值個案。

中原地產亞太區副主席兼行政總裁陳永傑表示，面對疫弱經濟，樓市價量齊跌，期望政府即將公布的施政報告出手減辣救市，否則樓價繼續下沉，一旦負資產湧現，將觸發樓市崩潰。

上述統計的56個鐵路屋苑，8月份錄292宗買賣登記，雖按月升逾一成，但仍屬今年次低，期內多達26個樓盤呎價出現下調，其中4個跌幅超過一成，包括西半山寶翠園、北角康澤花園、大角咀柏景灣及將軍澳新都城。