【一文睇清】強颱風來襲一日　香港經濟損失有幾大？

超強颱風「蘇拉」襲港，天文台今日(9月1日)發出8號烈風或暴風信號，更預告晚上6點或改發更高的熱帶氣旋警告信號。雖然不少「打工仔」得以享受突如其來的「颱風假」，不過每次打風都會令部分經濟活動被迫暫停，加上因風災而造成不同程度的破壞，往往對香港造成巨大的經濟損失，所以一打風企業就閉翳。

事實上，打風會影響本港七至八成的經濟活動，據估計，打一日風，本港經濟損失超過40億港元。不過，經濟師認為，無論8號、9號或10號風球，對經濟活動造成的損失分別不大，最大影響因素為持續的時間。

根據保險業聯會與天文台研究估計，2018年超強颱風「山竹」對本港造成的直接經濟損失約46億元，是2017年超強颱風「天鴿」的3.8倍。不過報告亦指，「山竹」對粵港澳大灣區其他城市造成的經濟影響相對較低，原因可能是有預報系統，提高公眾意識，令他們可以及早做好防風準備。

另外，早前有傳體引述消息人士指，港交所、證監會及金管局已成立工作小組，正在起草容許在颱風暴雨期間正常交易的計劃；稱員工及客戶安全仍是最重要的考慮因素，港交所會適時公布。可能不久的將來，港股能在惡劣天氣下正常買賣。

雖然近期二手樓市成交疲弱，而惡劣天氣下買賣雙方更加偏向不外出，令成交雪上加霜，令地產行業或大的生意損失。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑早前曾估計，打風令全港物業代理行單日損失逾1,500萬的佣金收入；美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明亦指，當受風暴影響，集團分行將不會營業，相信強颱風下買賣雙方都不會外出。