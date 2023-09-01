穆迪料通脹比預期更頑固　仲有3大因素令經濟放緩...

外媒報道，穆迪投資者服務表示，由於通脹仍然比預期更加頑固，全球經濟將放緩，但可能仍有韌性。

該行全球主權及次主權風險董事總經理Marie Diron周四(8月31日)表示，預計全球經濟增長將放緩，將在貿易條件以及融資渠道對亞洲(新興市場)產生影響。她表示，經濟放緩可歸因於三大因素：利率持續較高、中國經濟增長放緩以及金融體系壓力。

她指，儘管各國央行已成功引導全球經濟並通過加息形成通縮趨勢，但通脹風險仍然是癥結所在。「現時仍有風險，即通脹可能會比目前預期更嚴重......，這將導致更為持久的高風險，以及增長更顯放緩。」

Diron指，第二個風險是金融體系壓力。「我們看到銀行消化這一時期的高利率，對部分銀行的利潤率產生一些積極影響，但也需要對業務進行調整，以繼續吸引存款。」她又指，可能有一些目前尚未完全出現的壓力，或會在今年稍後到明年出現。

最後，中國是第三個脆弱之處。她表示，穆迪預計中國不會迅速好轉，並認為中國相對緩慢的增長會對整個地區產生影響。「前景確實被下行風險籠罩。」

不過Diron承認，確實看到今年到明年的經濟放緩，但看到印度和印尼等市場相對強勁的增長。