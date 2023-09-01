中證監發表《建設北交所意見》 冀3至5年規模有顯著提升

中證監發布《關於高質量建設北京證券交易所的意見》(下稱《意見》)，提出包括加快高質量上市公司供給，改善新增上市公司結構，全面提升上市公司質量，優化發行上市制度安排。

《意見》指，要推進全面註冊制改革，便利企業融資、降低市場成本、明確各方預期。在北交所市場定位前提下，允許符合條件的優質中小企業首次公開發行並在北交所上市，推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合。

充分發揮新三板持續監管優勢和規范培育功能，優化新三板掛牌公司申報北交所上市的輔導備案要求，優化連續掛牌滿12個月的執行標準。探索建立新三板優質公司快捷升級至北交所的製度安排。研究論證結構性優化投資者適當性管理要求。

其次要穩步推進市場改革創新，持續豐富產品體系，改進和完善交易機制，調整優化發行承銷制度，加強多層次市場互聯互通，擴大投資者隊伍。

以高標準建設北交所政府債券市場，支持北交所推進信用債市場建設。推出公開發行可轉債。豐富北交所指數體系，穩步擴大指數化投資。持續開展北交所交易型開放式指數基金（ETF）、上市開放式基金（LOF）、公募不動產投資信託基金（REITs）、資產證券化等產品研究「成熟一個、推出一個。」

三是全面優化市場發展基礎和環境，發揮中介機構作用，持續提升監管效能，完善市場風險監測預警和評估處置機制，推進制度型對外開放，發揮好改革試驗田作用。

四是強化組織保障。加強組織領導，強化全鏈條監督制衡，做好新聞輿論引導。

《意見》提出，爭取經過3至5年的努力，北交所市場規模、效率、功能、活躍度、穩定性等均有顯著提升，契合市場特色定位的差異化製度安排更加完善，市場活力和韌性增強，形成北交所品牌、特色和比較優勢，對新三板的撬動作用日益顯現；北交所與新三板層層遞進、上下聯動、頭部反哺、底層助推的格局初步構建，服務創新型中小企業的“主陣地”效果更加明顯。

再用5到10年時間，將北交所打造成以成熟投資者為主體、基礎制度完備、品種體系豐富、服務功能充分發揮、市場監管透明高效、具有品牌吸引力和市場影響力的交易所，帶動新三板成為創新型中小企業蓬勃發展的孵化地、示範地、集聚地。