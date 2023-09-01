經絡：今季現樓及樓花按揭宗數料續疲弱

據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2023年八月份現樓按揭宗數為7,436宗，較7月份的7,617宗下跌181宗(2.4%)，連跌2個月，創4個月新低。8月的樓花按揭宗數為205宗，較7月份的261宗下跌56宗(21.5%)。

對比去年同期，今年8月份現樓按揭宗數比去年同期9,202宗下跌1,766宗(19.2%)；8月的樓花按揭宗數比去年同期224宗，下跌19宗(8.5%)。

以首8個月比較，今年首8個月現樓按揭宗數錄得55,493宗，對比去年同期的59,014宗減少3,521宗(6%)，創近3年的首8個月新低；今年首8個月樓花按揭宗數則為1,135宗，對比去年同期的3,074宗大跌1,939宗(63.1%)，創近17年的首8個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，8月份受部分大型新盤（MONACO ONE、ONE INNOVALE等）以及居屋（啟翔苑）陸續上會的帶動下，使現樓按揭宗數只有輕微跌幅。近月大型新盤銷售理想，但超過8成買家選擇「建期」付款方法上會，有關數字未能反映於樓花數字，料今季現樓及樓花按揭宗數將持續疲弱。

8月份四大銀行現樓市佔率由上月74.5%微升至74.6%。曹表示，下半年樓按市場仍然疲弱，為追趕全年按揭業務，近月有個別大型銀行推出短期推廣策略，以高現金回贈方案爭取按揭生意，客戶將傾向選擇息率及回贈較為優惠的銀行承造按揭，料四大銀行的市佔率仍有上升空間。