Aquila與找鋼網合併　料成De-SPAC首例　交易估值100億

找鋼集團將採用同股不同權(WVR)架構，其中一股十票投票權的特權股B類股份受益人為公司創辦人王東及聯合創辦人王常輝，分別持有約54.1%及11.5%投票權。

值得留意的是，找鋼網曾於2018年以WVR架構向聯交所提交上市申請，惟同年11月為使估值變得較為靈活，改用一般架構重就遞表，年底通過上市聆訊，惟翌年公司主動終止港股上市，稱綜合考量中外資本市場變化及自身發展戰略等因素，決定擱置計劃。

無獨有偶，招商證券國際為當年上市的聯席保薦人之一，其他保薦人包括花旗及高盛。

根據公告，找鋼集團在今次併購交易中的議定估值約100億元。Aquila、找鋼集團與10名投資者訂立上市後私募投資(PIPE)投資協議，籌得約6億元，將用於增強找鋼集團的服務組合、拓寬買家群體、加強技術實力等。