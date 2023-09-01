Aquila與找鋼網合併 料成De-SPAC首例 交易估值100億
2023年09月01日 20:00
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本港首家特殊目的收購公司(SPAC)、招銀國際為發起人之一的Aquila(07836)宣布，將與找鋼產業互聯集團(簡稱找鋼集團)進行業務合併，找鋼集團的主要經營鋼材B2B電商平台找鋼網。若交易順利完成，找鋼網將成為第一家通過De-SPAC模式在香港上市的公司。
找鋼集團將採用同股不同權(WVR)架構，其中一股十票投票權的特權股B類股份受益人為公司創辦人王東及聯合創辦人王常輝，分別持有約54.1%及11.5%投票權。
值得留意的是，找鋼網曾於2018年以WVR架構向聯交所提交上市申請，惟同年11月為使估值變得較為靈活，改用一般架構重就遞表，年底通過上市聆訊，惟翌年公司主動終止港股上市，稱綜合考量中外資本市場變化及自身發展戰略等因素，決定擱置計劃。
無獨有偶，招商證券國際為當年上市的聯席保薦人之一，其他保薦人包括花旗及高盛。
根據公告，找鋼集團在今次併購交易中的議定估值約100億元。Aquila、找鋼集團與10名投資者訂立上市後私募投資(PIPE)投資協議，籌得約6億元，將用於增強找鋼集團的服務組合、拓寬買家群體、加強技術實力等。