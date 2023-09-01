風球下續尋底！綠楊新邨兩房490萬成交創6年新低

樓價尋底，荃灣綠楊新邨兩房價跌穿「5球」，該單位大手劈價110萬元，於周四(8月31日)三號風球期間以490萬元成交，做價回到2017年水平。由於單位去年以內部轉讓方式轉讓業權，故另需付樓價10%額外印花稅，涉及49萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳凱廸表示，西營盤豐逸大廈中層C室，實用面積約341方呎，叫價約628萬元，減價至520萬元成交，呎價約15,249元。原業主於1992年以約151萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約369萬元，物業升值約2.44倍。

－－－－－－

九龍區

●利嘉閣鄭天樂稱，荔枝角美孚新邨6期恒柏道2號中層D室，實用面積約672方呎，三房間隔望內園景，原開價806萬元，減至760萬元成交，呎價約11,310元。原業主早於1975年以14.6萬一手買入，持貨至今帳面大幅獲利745.4萬元，升幅高達51倍。

●美聯邱漢榮表示，葵涌華景山莊18座極高層C室，實用面積約783方呎，套三房間隔，獲區內客以880萬元承接，呎價約11,239元。

－－－－－－

新界區

●中原陳文杰表示，荃灣綠楊新邨C座低層2室，實用面積約451方呎，兩房間隔，7月叫價600萬元，放盤一個月，勁劈110萬元或約18%，於昨天三號風球以490萬元沽出，呎價約10,865元，做價回到2017年水平。原業主於2009年10月以214萬元買入單位，去年以內部轉讓方式將業權轉給家人，因轉名未夠3年沽貨，需付樓價10%額外印花稅，涉及49萬元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天富苑E座高層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，累減逾58萬元，以440萬元未補價第二市場價易手，呎價約6,769元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋富健花園12座中層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，累積減價22萬元，未補價第二市場成交價298萬元，呎價約6,914元。原業主於2017年以約290萬元購入單位，是次轉手帳面僅獲利約8萬元或約2.8%，扣除使費料平手。

●美聯唐文廸表示，將軍澳日出康城領都1座右翼高層B室，實用面積約805方呎，三房連套房間隔，外望海景，以896萬元獲承接，呎價約11,130元，較大型銀行網上估價低近9%。

－－－－－－