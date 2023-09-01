貓眼娛樂：內地暑期電影票房逾206億人幣　較疫前增16%

國產戲《消失的她》

此外，整體票房連續72天破億元，創中國影史新高，較2019年的37天漲幅達95%。貓眼娛樂表示，2023年上半年在供給端與需求端雙向刺激之下，中國內地電影市場全面回暖，上下游產業鏈加快復甦，認為是次暑期檔期的表現，意味着中國電影市場具增長動力。

另外，阿里影業是暑期檔期參與度最高的公司，除了《孤注一擲》外，還包括《消失的她》《長安三萬里》，共參與10部電影，涉及喜劇、愛情、劇情、動畫等多個類型，總票房超過114億元。