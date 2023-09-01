貓眼娛樂：內地暑期電影票房逾206億人幣 較疫前增16%
2023年09月01日 21:30
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國產戲《消失的她》
踏入9月1日，內地電影暑假檔期正式結束。內地電影購票平台貓眼娛樂(01896)旗下貓眼專業版數據，截至周五(1日)中午12時，2023年中國電影市場暑期檔總票房達206.18億元人民幣(下同)，較2019年新冠疫情前水平增16%；總觀影人次達5.04億，創下中國影史暑期檔票房新高、中國影史暑期檔觀影人次新高。
此外，整體票房連續72天破億元，創中國影史新高，較2019年的37天漲幅達95%。貓眼娛樂表示，2023年上半年在供給端與需求端雙向刺激之下，中國內地電影市場全面回暖，上下游產業鏈加快復甦，認為是次暑期檔期的表現，意味着中國電影市場具增長動力。
至於暑假期間最賣座的電影方面，國產戲《孤注一擲》、《消失的她》、《封神第一部》及《八角籠中》的票房均超過20億元，其中阿里影業(01060)有份發行的《孤注一擲》以35.26億元票房，成2023年暑期檔期票房冠軍，而貓眼聯合出品的《消失的她》、《封神第一部》及《八角籠中》，依次為暑假檔期票房熱賣第二至第四位，分別錄35.23億、24.81億及22.04億元。
另外，阿里影業是暑期檔期參與度最高的公司，除了《孤注一擲》外，還包括《消失的她》《長安三萬里》，共參與10部電影，涉及喜劇、愛情、劇情、動畫等多個類型，總票房超過114億元。