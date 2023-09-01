新iPhone月中發表　料最貴款1.5萬創新高　有乜新科技？

蘋果公司(Apple Inc.)早前向媒體發邀請函，該企將於本月12日舉行新品發布會，據指新一代智能手機包括iPhone 15及iPhone 15 Pro系列將於當日登場，相信各位果粉對希望知道新機的價錢。

綜合外媒報道，今年的iphone 15系列將與去年的iPhone 14大致相同，即有普通版本的iPhone 15、屏幕較大的iPhone 15 Plus、旗艦的iPhone 15 Pro，以及大屏版的旗艦iPhone 15 Pro Max。預期新機將以USB-C插口取代過去由iPhone 5一直沿用至今的Lightning插口。

價格方面，市場預期蘋果公司不會上調普通版本的iPhone售價，即iPhone 15的入門價格為799美元(約6,232.2港元，目前iPhone 14的香港官方售價為6,899元)；而iPhone 15 Plus的售價為899美元起(約7012.2港元，目前iPhone 14 Plus的香港官方售價為7,699元)。

iPhone 15 Pro方面，預期將採用新的鈦金屬外殼來取代原先的不銹鋼，還將添加一個重新設計的「靜音」按鍵，設計類似於Apple Watch Ultra上的操作按鈕；但其價格仍眾說紛紜，但相信蘋果將提升Pro系列的售價，即Pro及Pro Max的入門價格分別上調至1,099美元(約8572.2港元)及1,199美元(約9352.2港元)，較去年的14 Pro及14 Pro Max最少貴100美元。

不過，另有報道指，iPhone 15 Pro系統的「加價」，只是將入門的128GB儲存容量的機型取消，直接以256GB容量取代原先「入門型號」，所以不存在加價之說法。同時，Pro系列的最高儲存容量亦由1TB，升至2TB；預期新一代iPhone的最高售價或將再次破頂，高達1,699美元(約1.32萬港元)，以目前售價推算，iPhone 15 Pro Max（2TB）的香港官方售價或高見15,299港元。