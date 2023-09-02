【東方日報產評】重建信心成首務　華穩經濟得邁步

中國經濟增長失速，已被共識為當前全球經濟的重要風險之一。內地官方認為外部不了解中國經濟，但光靠口誅筆伐並無濟於事，得以實際行動來重建市場信心，構建樂觀的預期才是正路。近期內地當局已不斷出台政策刺激經濟，惟諸如提供融資便利、降低融資成本等舉措，作用還得靠活躍資本市場及發揮民營經濟活力配合。在這兩方面，政策誠然仍須邁開大步，才能盡快有力扭轉弱勢，讓經濟重納正軌。

無可否認，雖然次季以來內地經濟增長放緩，但以增幅而言，在主要經濟體中，誠然也是不差的表現，只是市場對疫後復甦予以高度期望，遇上內房債務問題發酵打擊人心，製造負面財富效應，加上中美博弈下，脫鈎效應漸現，目前內地需求疲弱，企業不願啟動新投資，居民不願花費。更甚是美元持續偏強，人民幣走貶，富人設法走資，不斷增購海外資產，外資信心動搖，這些因素都在加大內地經濟的下行壓力。

為解內房危機，當局未有選擇大水漫灌，亦未有改變房住不炒政策，是讓內房行業重建長期穩健發展模式的兩大基礎，可以理解。當局改以疏導市場需求來加快市場消化庫存，包括放寬限購、減低房貸利率，刺激用家入市，恢復樓市的流動性，以確保房企的資金流盡快恢復，這也是正確的一步。未來在市場供應上，政府能否利用財政吸納市場上部分現樓供應，既可滿足保障房等需要，亦可加快改善樓市供需嚴重失衡問題，乃值得研究的課題。

化解樓市危機需時，沒有捷徑，但只要守住不發生系統性風險的底線，內地經濟仍然受控。眼前得盡快爭取成效的是活化資本市場，以及讓民營經濟再次起飛。在激活資本市場方面，最新削減股票印花稅之舉，雖然省下的稅額相對股市成交額未必太大，但仍能向市場發出正面訊息。惟更重要的，是當局得放開民營企業的監管，讓民營經濟再次擔當推動經濟增長的火車頭，協助化解就業及需求不足的問題。只有讓民企發揮活力，企業的資本回報改善，估值提升，才能讓中國資產前景預期撥開雲霧，信心回歸，那一系列活化資本市場與融資便利之舉才能奏效。

事實上，民營經濟僱用了超過一半的勞動人口。有統計顯示，在內地9億勞動力當中，平台經濟至少僱用了兩億人。若能放寬平台經濟監管，提振民企投資信心，相信在創造職位和提振投融與消費需求方面，可以起到四両撥千斤之效。問題是，至今為止，當局在支持民營經濟方面，仍停留在口號式，不見得大型民企尤其平台經濟企業已明確走出監管陰霾，大型科企的資產重組計劃也是遠水難救近火，這樣實不見得有利解救當前的信心危機。

過去數十年中國經濟發展神速，有利的政策讓企業與居民發揮靈活性和創新能力是關鍵所在。近年監管大棒撥亂反正是必要的，但也得有止境，好讓市場在新的健康軌道復常發展。當局救市若不把握時間、對症下藥，市場信心續損耗，將令經濟危機變得更複雜難解。