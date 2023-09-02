【致富智庫】想炒股添勝算？學識6招睇年報超Easy

踏入9月份，意味着企業業績期已告完結，投資者除了分析業績表外，不妨學習閱讀內容更完整、更詳細的年報，了解公司業績表現，更可捕捉黃金機會。年報是指企業的年度業績報告，主板及創業板的上市公司，分別須在財政年度結束後的4個月及3個月內印發年報，並須在召開周年股東大會前最少21日發給股東。相較業績表，年報內容更完整、更詳細，更有研究價值。

所以，投資者想在股壇上旗開得勝，識睇年報可以說是少不了。對於投資初哥來說，閱讀年報應該從何入手也是一門學問，要怎樣快速篩選必睇項目，剖析心水股份？想避開「化妝」股，需要留意那些項目？以下有幾個閱讀年報的貼士，大家不妨參考。

【1.留意經手核數師】

打開年報，不妨先由「獨立核數師報告」（Independent Auditor's Report）入手，看看公司選用哪一間會計師事務所的核數師，並留意該核數師是否給予「真實和中肯」（True and Fair）的意見（Opinion）。

4大（Big 4）會計師事務所的作風及質素較有保證，就算是二線的事務所，也可以篩走不少風險較高的公司。不過，如果公司「盤數」是由其他中小型會計師事務所經手，投資者要格外留神。

為何大行跟細行出現如此差異？中小型會計師事務所的資源不及Big 4，為爭取生意，其核數工作、準則、風險品質管理有時可能較為寬鬆，所處理的公司財務報表中有機會含大量「水份」，其中利潤或被誇大，並可能影響分析員分析及預測，更甚可能誤以為該股「抵買」而畀錯投資建議。

總之，大公司擁有良好企業管治，對其核數師質素極為重視，絕不會為「慳錢」而找中小型會計師事務所處理帳目，因為他們要獲得外界對公司編製的財務報表的信任，以有利公司未來融資。

【2.關注核數師意見】

睇年報也要留意核數師意見，如果核數師對公司帳目給予「無保留意見」則是最佳。反之，如果核數師給予「非標準意見」，即「無保留意見」以外的核數師意見，這可能是公司出現問題的先兆，投資者應該警惕並及早篩走。這3種「非標準意見」分別是「保留意見」、「否定意見」或「無法表示意見」。

【3.必睇「會計三寶」】

公司的經審核財務報表（Audited Financial Statements）都是必睇項目之一，當中的綜合收益表（Consolidated Income Statement）、綜合資產負債表（Consolidated Balance Sheet）及綜合現金流量表（Consolidated Cash Flow Statement）3個項目，被稱之為「會計三寶」。

舉例來說，騰訊控股（00700）在2022年年報的綜合全面收益表（Consolidated Statement of Comprehensive Income）就羅列5年財務數據，包括收入、毛利、公司權益持有人應佔盈利等重要的財務指標。透過閱讀年報，投資者可以更容易進行比較，觀察有關數據的長期趨勢。

【4.留意現金流狀況】

投資者要留意公司的現金流狀況。如果公司對利潤造假，可以透過虛假交易等方式法呈現。不過，利潤最終都是會透過現金方式顯現，因此可以觀察公司在經營活動中所產生的現金流，如果現金流跟利潤不配合，利潤很大機會是做假的。

一盤生意是否可持續，關鍵是能否產生現金流，投資者要多看公司幾年的年報才可得知其現金流的持續性。如果其主營業務能產生現金流，並能支持恒常資本開支，帶來自由現金流（FCF），則更為理想。自由現金流相當於經營現金流減去資本開支，數據有助投資者綜合評估公司的實力及投資價值。

事實上，如果管理層多提及現金或現金流都是加分的，因為由此可了解管理層對現金流的重視程度；優質企業可以創造現金，劣質企業只會燒錢。

另一方面，收入、利潤及存貨的關係同樣值得關注，不妨看看公司是否有收入及利潤大幅上升，但同時有存貨大升、存貨周轉率下降的現象，如果有此現象，則可能存在虛構銷售。存貨上升、周轉變慢，大多顯示產品銷售遇上阻滯，不過收入及利潤大升則值得懷疑。

固定資產投資也不妨「望多眼」，留意當中的投資成本及收益是否合理，投資者甚或可進行實地考察，看看有關項目是否正在進行建設。

【5.了解公司管理層】

除了學習分析公司帳目，投資者可從主席報告（Chairman's Statement）、管理層討論及分析（Management Discussion & Analysis），以及董事會報告（Directors' Report），快速了解公司業務狀況。

翻查騰訊2022年年報，主席馬化騰在主席報告中，把公司業務作分類解說，談及包括通信及社交、本土市場遊戲、國際市場遊戲及金融科技等範疇，其中在技術發展方面，他提到，「我們正在投資於人工智能的能力和雲基礎設施，以擁抱基礎模型的趨勢，相信這將有助於提升我們現有的產品與服務，探索和推出新的產品。」他在管治部分，提及公司一些高管的人事變動，以及獨立非執行董事及女性董事的比例。投資者可從馬化騰角度中，了解騰訊最新的業務發展。

如果公司在營運上遭遇困難，投資者或能在年報中看看管理層有何板斧應對，至於公司如何貫切執行計劃，以達成長遠願景，同樣值得留意。

閱讀年報「不只睇數字，也要睇人事」，包括了解公司有甚麼主要股東（Substantial Shareholders）、管理團隊等，有關人士薪酬是否合理等。

【6.帳目存疑勿沾手】

如果投資者察覺到公司帳目出現可疑的地方，最好不要投資，或先行請教專業人士，「多做功課」再作部署。

值得留意的是，有些公司管理層可能在帳目上大耍財技，投資者未必能夠看出端倪，難以作出分辨，如果未仔細分析就盲目入市，隨時「輸錢」收場。更可怕的是，散戶可能遇上年報造假，而且往往是後期才知道，並且蝕得最甘。

一般來說，如果公司是行業龍頭，利潤及資產規模都能超過行業平均水平20%，如果其不是龍頭，但利潤及資產在某一年卻處於極高水平，可能是「吹水」居多。