呢兩隻股份將成標普500指數新貴　股價率先被炒起...

標普道瓊斯指數公司宣布，美國私募基金管理巨擘黑石(Blackstone)與短租住宿平台Airbnb將於9月18日成為標普500指數成分股。消息帶動兩者盤後股價分別急漲4.3%和5.6%。

兩間公司將取代目前為標普500指數成分股的Lincoln National Corp和Newell Brands Inc。而黑石將成為首家加入該指數的另類資產管理公司。

華爾街分析師早前已預測，在標普道瓊斯4月份決定取消2017年一項禁止擁有多個股票類別的公司成爲指數成分股的規定後，已看好黑石將獲納入標普500指數，但在5月時的指數調整時落空，直至今次終獲納入。據悉黑石擁有雙重股權結構、投票權不對等。

事實上，要符合被納入標普500指數的資格，公司市值必須至少145億美元(約1,131億港元)，並符合盈利能力、流動性和股票流通等標準。

在目前被動投資基金日益佔主導地位的情況下，被納入基準指數對企業來說變得愈加重要。此外，被納入廣為投資者熟悉的標普500指數，可以提升公司的投資者形象，增加交易流動性，這些因素都有可能會推高公司的股價。