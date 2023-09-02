曜熊理財：買入中國基金要作中長缐準備

美國經濟正在逐漸降溫，市場認為美聯儲9月很大機會將暫停加息，至於11月是否加息，美聯儲將參考未來兩個月數據，不會過早釋放比較明確的信號，在加息周期尾聲美聯儲表現得十分謹慎。

勞動力市場的緊張和消費數據維持強勁是支撐上半年美國經濟增長的重要因素，亦驅使到美國經濟在持續加息背景下暫時避過了衰退。持續加息對經濟增長也確實存在消極影響，市場也面對滯後效應顯現。

展望未來，如果美國經濟降溫的趨勢得到其他數據的驗證，美聯儲可能調整貨幣政策，停止加息或降低利率將成為美聯儲優先政策選項。減息不可能在今年發生，如果明年首季度美國經濟陷入負增長，美聯儲可能會開始考慮減息。

中國內房和城投債隱憂引發中港股市大跌，中央對房地產的定調發生變化，政策鬆綁，股市止跌企穩。整體股市仍處於築底階段，仍未到全面回升時間，民營企業融資貴的現象依然突出。

自7月政治局會議釋放穩增長積極信號，多項支持經濟的政策近期陸續落地。提振投資者信心的一系列政策的出台，穩定市場對中國經濟的預期，修復投資者情緒，現時買入中國基金要作中長期準備。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉