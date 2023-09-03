鄺紫珊：肥胖症藥品有商機　布局醫療產業

人口老化、肥胖問題已成為全球必須正視的健康議題，而因為肥胖而引發的相關病例更是不容忽視。世界貿易組織(WTO)預計至2030年，全球肥胖人口將上升至12億人口；對各大藥廠而言，這市場擁有龐大的商機，投資者亦可考慮布局於製藥、醫療儀器、生物科技及醫療服務等產業。

根據WTO的數據顯示，全球高達6.5億人口正面臨肥胖問題，其中美國佔比達兩成。目前全球最新的減肥藥物是由兩大胰島素藥物大廠禮來與諾和諾德推出，美國糖尿病患者佔人口比重超過14%，其中有肥胖症問題的患者高達42%。據了解，原本用來治療糖尿病的類升糖素胜肽-1(GLP-1)，意外發現具有減肥效果，這對拓展減肥市場起正面作用。

禮來藥廠的治療糖尿病藥品Mounjaro具減肥效果，該藥品在今年第二季營收達到9.8億美元，超越市場預期幅度兩成多；目前Mounjaro治療肥胖症的臨床實驗結果，顯示效果優於諾和諾德的減重藥物Wegovy，相信禮來Mounjaro未來銷售額可再看高一線。

全球與肥胖症相關藥物的銷售均出現明顯上升，去年全球主要肥胖症藥品營收約25億美元，今年可望呈現倍數增長至61億美元，估計到2030年，全球肥胖症藥品營收有機會達到400億美元以上的水平。

儘管市場對於今年企業盈利能力可能下滑的擔憂未減，但反觀醫療產業在不確定的經濟環境中，卻能表現出「追升抗跌」的強勁守護力。去年，美國就有關肥胖症藥品營業收入便開始呈現大幅增長；過往連續幾個月，很多基金經理已增持醫療產業的配置。

醫療保健產業股份於2023年上半年表現相對落後，但由於較少受經濟表現好壞影響，並具有剛性需求的特性，有關產業股價及估值有望於下半年回升，可不妨平均布局製藥、醫療儀器、生物科技及醫療服務等板塊。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊