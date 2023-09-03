郭家耀：快手提高流量變現效率

而在後疫情時代，集團的用戶社區仍在不斷擴大，參與度不斷提高。集團優化用戶增長策略，除了通過技術和營運手段實現用戶獲取和留存成本同比及環比降低，也利用優質原生內容促進用戶增長，並升級一站式智能投放系統，同時借助多媒體理解等人工智能能力提高內容素材的生產效率和質量，進而提高用戶獲取效率。另外，集團更積極探索新的用戶增長渠道。

集團致力於為用戶打造一個包容性強、互動性高、參與度高的社區截至今年6月底，快手應用的互關用戶對數累計達到311億對，按年增長近50%。此外，季內快手應用日均互動(包括點讚、評論和轉發等)總量達80億次。然而，快手應用的平均日活躍用戶及月活躍用戶達3.76億及6.73億，分別按年增長8.3%及14.8%，用戶社區規模達歷史新高。季內，快手應用的每位日活躍用戶日均使用時長為117.2分鐘。得益於日活躍用戶的快速增長，快手應用的用戶總時長繼續實現同比增長。

搜索業務進展方面，集團通過優化搜索體驗及個性化搜索策略，不斷提高用戶滿意度及留存率。同時，通過基於大語言模型的智能化推薦詞生成，提高搜索用戶的滲透率。季內，快手搜索的月均用戶數突破4.4億，平台日均搜索次數同比增長30%。受益於搜索流量的增長、產品升級及廣告算法迭代帶來的匹配效率提升，集團在搜索功能的商業化方面持續取得進展，季內搜索廣告收入實現同比翻倍增長。此外，也在內部測試快手搜索智能問答產品，利用大語言模型的技術能力提高搜索的智能化程度。

業務分部方面，第二季度線上營銷服務收入143億元，按年增30.4%，佔總收入逾5成。期內，平台活躍廣告主數量較去年同期幾乎翻倍增長；電商業務季內取得了非常不錯的進展，商品交易總額同比增長近39%。季內月活躍買家超過1.1億人，是商品交易總額增長的主要推動力，MAU滲透率環比持續提升至高雙位數。集團持續優化供應，為用戶提供更優質的產品和服務，同時提升用戶體驗，令季內的平均客單價和月均下單次數都實現了同比增長；直播方面，收入同比增長16.4%至約100億元，月度付費用戶平均收入貢獻實現兩位數的同比增長，得益於集團在探索用戶喜好及需求、豐富直播產品及優化直播生態系統方面的不懈努力。

展望未來，集團通過新變現模式，提高流量變現效率，推動收入及盈利大幅增長的同時，日活躍用戶及用戶使用時長亦繼續保持增長，股份值得中長線關注。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)