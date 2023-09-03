【星期一．炒啲乜】風雨過後　港股可見彩虹？

時隔5年香港再發出10號颶風信號，為港人留下深刻印象。隨着熱帶氣旋「蘇拉」遠離，不論是投資者、打工仔、或莘莘學子都是時候收拾心情，迎接明日(4日)的復工復市。

恒指於8月累計下挫1,696點或8.45%，結束兩個月升勢之餘，更創下今年2月以來最大跌幅。然而，隨着中央連環出招提振市場與投資信心，投資者仍期待9月中港股市可爭一爭氣。在資金憧憬救市措施將見成效之下，港股ADR指數預計恒指明日高開逾200點。

外圍方面，市場關注的美國8月非農就業職位增長勝預期，但失業率上升及工資增長放緩，使聯儲局今月加息預期降溫，對股市或有一定支持作用。

展望今周，澳洲與加拿大央行將相繼公布最新議息結果；澳洲、南韓、日本均會公布第二季國內生產總值(GDP)；內地8月財新服務業採購經理指數(PMI)與香港PMI亦會揭盅；美國方面則會有多名聯儲局官員講話及發表經濟狀況褐皮書。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

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