港府：港股受眾多因素左右　降印花稅提振有限

近期港股表現不理想，坊間有聲音要求調低股票交易印花稅。財金官員表示，客觀數據顯示調低股票交易印花稅並不足以結構性、長期地刺激股市交投。

他指出，對於港股市場，需要全面通盤地檢視影響市場的各項因素，找出問題癥結，以全面、綜合的方案對症下藥。否則，零散的刺激舉措，既無助於提振市況，更可能因成效不彰而進一步削弱投資者信心，效果適得其反。

因此，促進股票市場流動性專責小組上周二（29日）成立，將全面檢視不同的內外因素，例如上市制度、市場結構、交易機制，以及研究如何擴寬市場的資金來源和流量、吸引更多優質企業來港上市、激活產品創新及多樣化，提升價格發現機制和交易效率等。專責小組將於今個星期召開首次會議。

財金官員認為，要改善股市表現，關鍵在於投資者對後市預期向好，這關乎到入市的資金量和流向，取決於經濟表現、公司業績、是否持續有具潛力的企業上市等。這些都不是單純靠下調股票交易印花稅就可以達致的效果。而股市升跌也受地緣政治和市場情緒所左右，西方的政治成見所造成的誤解，也會干擾投資者對本港和內地股市的信心。

他續指，政府在未來數月亦將舉行一系列大型國際金融會議，包括10月底舉行的香港金融科技周、11月的國際金融領袖投資峰會、12月由總部設在沙特阿拉伯的「未來投資倡議研究所」（FII）首次在香港舉辦的「PRIORITY」亞洲峰會，以及明年1月舉行的亞洲金融論壇等。透過積極向外介紹香港的新發展、新機遇，讓國際投資者對香港有更全面清晰的了解；透過建立更廣闊的朋友網絡，有助開拓更多新的合作機會和資金來源，長遠提升香港金融市場的競爭力、促進市場的可持續和較快發展。