東方日報B1：9月投資前景悲　恒指恐落萬四

【港股近10年七成報跌】

內地第二季多項經濟數據遠遜預期，踏入第三季內房債務問題更轉趨惡化，惟及後中央政治局為穩經濟增長定調，以及「認房不認貸」等具體救市招數接連登場，刺激港股8月底下旬一度展開反彈浪，不過未能挽回失地，恒指上月全月跌1,696點或8.45%。展望9月港股走勢，專家看法不太樂觀，即使預料大市上升，亦將在20,000點行人止步，一旦經濟景氣持續轉差，更不排除會下試去年10月低位14,000點。

整理過去10年恒指在9月的表現，有7年錄得跌幅，又以去年挫13.68%最傷。若然拉長20年來看，則有4年的9月錄雙位數跌幅，分別在2001年、2008年、2011年及2022年，而前3次的跌幅為10.27%、15.26%和14.32%。

馭風聯合創始人馮宏遠認為，雖然內地推出減印花稅等政策救市，惟真正救市措施，亦即量化寬鬆貨幣政策(QE)尚未出台，主因內地意識到印錢會直接影響人民幣匯價，所以至今對量寬取態仍然「投鼠忌器」。他又提及，由於「內地政府現時的行徑仍反映其對經濟信心滿滿，不覺得有問題」，惟奈何他們愈覺得無問題，市場情緒就愈恐慌，尤其是在內房層面。

聚焦內房情況，截至7月底，有指民營內房拖欠的「街數」高達66萬億元人民幣。馮指出，觀乎官方至今對民營內房的指示只是要「完成保交樓」，惟保交樓的最大問題卻是「非保內房」，事關一眾內銀要硬食借錢出去之餘，一旦民營內房的債券危機懸而未決，公司又淪為殭屍企業，屆時將重現中植系的爆雷事件，殃及眾多理財產品，最終衝擊內銀及險資，迫於無奈下中國人民銀行就要「焗住印錢」量寬救經濟。

【華經濟堪憂 估人幣續貶 港元難回勇】

港股滿布陰霾，匯市也不算樂觀，趁利率高企敍做定期存款，隨時賺息蝕價。內地日前下調金融機構外匯存款準備金率以為人民幣維穩，但人民幣匯價反彈僅曇花一現。獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，以目前內地經濟及貨幣政策的狀況來判斷，離岸人民幣兌每美元弱見7.6是有可能的，而在基本情況下，年內較大機會見7.5水平。至於本港銀行同業拆息(HIBOR)下跌將繼續令港元受壓，港匯弱勢未必可在9月出現改善。

事實上，就外界對內地經濟復甦的信心不足，有外媒引述455位受訪者預測的中位數指，離岸人民幣兌每美元今年底可能貶至7.6的歷史新低，亦即每百港元升至約97元人民幣。盧又預期，美匯指數將會偏軟，波幅約在100.5至104.5。

寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明表示，美國聯儲局主席鮑威爾在早前舉行的Jackson Hole全球央行年會上宣稱目前美國通脹數據仍然高企，當局將考慮在合適情況下進一步加息，從而帶動通脹回落至聯儲局設定的2%目標。儘管如此，李預期聯儲局9月加息的機會率只有30%，11月初則不排除會加息0.25厘。至於減息周期就預計明年下半年才啟動。

他又指，美國年內的主要經濟數據表現參差，勞動市場仍然穩健發展，但通脹和利率高企衍生的樓房按揭利率上升，使房屋市場疲弱。他預測，今年美國國內生產總值(GDP)增長1至1.5%，明年GDP增長有望升到1.5至2%區間。李又預期，9月份外匯市場並沒有任何主要貨幣可以獨領風騷，仍視乎各主要經濟體公布的數據，以及央行利率取態，預料9月歐元兌美元徘徊在1.058至1.108、英鎊兌美元在1.237至1.287、澳元兌美元在0.62至0.67、紐元兌美元在0.567至0.617，以及美元兌加元在1.33至1.38。

對於日圓前景，李指日圓兌每美元年內下瀉逾11%、過去3年內累計貶值幅度達39%，是表現最差的主流貨幣。疲弱的日圓匯價主要是由於日本央行在金融政策取態與其他主要經濟體南轅北轍，仍然維持目前超級量化寬鬆貨幣政策。利率差距擴闊、能源及其他商品產品價格高企，導致生產成本上漲。此外，在人口老化危機影響下，日圓匯價持續下滑。

8月份日本東京核心消費物價指數按年升幅回落至2.8%，低於7月份數據，也低於市場預期。然而，該數字已經連續15個月高於日本央行設定的2%通脹目標。他預測，日本央行的孳息率曲線控制(YCC)政策在今年餘下時間會持續，即是短期及中期利率維持超低息，但容許長期利率較高。在該貨幣政策持續運作7年，且行之有效下，日本央行可微調利率差距，因而容許更大彈性處理金融政策及貨幣危機。

整體而言，他預料9月份日圓兌每美元匯價可能下試147至148區間，以測試日本央行會否在該水平作出口頭或實際的干預，從而穩定疲弱的日圓匯價壓力。