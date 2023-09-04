港股黑期高水90點　紐油上周漲7%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.02%，報104.26；港匯見7.8453；離岸人民幣(CNH)報7.2694；美元兌日圓處146.05；歐元報1.0776，英鎊報1.2591。金價處1,939.82美元。布油報88.8美元，紐油報85.91美元。比特幣(Bitcoin)升0.4%，報2.59萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水90點。

●道指上周五(1日)收報34,837點，升115點或0.33%；標指收報4,515點，升8點或0.18%；納指收報14,031點，跌3點或0.02%。全周累計，道指、標指、納指分別升約1.4%、2.5%和3.3%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,621點，升238點。

●9月恒生指數夜期收報18,347點，升43點，低水35點，成交23,315張。

●紐約期油上周五收報每桶85.55美元，升1.92美元或2.29%，全周累漲7.16%；倫敦布蘭特期油收報每桶88.55美元，升1.72美元或1.98%，全周累漲5.48%。

●紐約期金上周五收報每安士1,967.1美元，升1.2美元或0.06%，全周累升1.4%。

●英國富時100指數上周五收報7,464點，升25點或0.34%；德國DAX指數收報15,840點，跌106點或0.67%；法國CAC指數收報7,296點，跌19點或0.27%。

●新股宜明昂科以每股18.6港元定價，香港公開發售錄得超額認購約8.98倍，每手200股，1手中籤率11.56%，認購10手即2,000股可穩獲1手。

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