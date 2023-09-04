李偉傑：政策利好回暖　貝殼多元增長引擎具錢景

貝殼的核心業務主要爲存量房和新房交易服務業務，第二季兩項業務均實現按年增長，其中新房業務增速反超存量房業務。期內，存量房業務GTV達4,565億元，按年增長16%，新房業務GTV達2,950億元，按年增長32.4%。存量房業務與新房業務淨收入分別爲64億元、87億元，按年增長15.9%、30.4%。貝殼在家裝和租賃等新興業務上的發展進程順利，第二季度家裝家居業務收入超過26億元，在可比較基礎下按年增長91%，省心租在管規模超過12萬套。房產交易服務以外的業務高速增長為貝殼帶來了新的收入增長點，增強了公司抵禦行業周期性風險的能力。

今年7月，內地召開的政治局會議對房地產市場供求關係已發生重大變化的新形勢做出了重要判斷，房地產市場正加速由賣方市場向供需平衡轉變。改善需求愈發成為主力，過剩產能的出清，消費者對於「美好居住」的旺盛需求，及房地產市場長效機制的建立，都將為行業發展、升級帶來更穩定的環境和持續的動力。

隨着「認房不認貸」等利好政策的陸續出台和調控力度的適度放寬，重點一二線城市相繼開始執行，包括深圳、廣州，房地產市場供需關係正在發生變化，消費需求有望進一步釋放。從長期看改善性需求依舊堅實，消費者對於多元化的居住服務需求也愈發旺盛，貝殼廣闊的業務領域將獲得更大的成長空間。

展望未來，在保持財務健康的前提下，貝殼將持續投入業務增長，拓展新業務，尋求有機增長。隨着政策調控力度的逐步放寬，房地產市場供需關係重塑，消費者需求進一步恢復，貝殼作為線上線下一體化的房產交易和居住服務平台的龍頭，增長空間依然巨大。

總體來看，貝殼在業績表現、多元業務布局和政策環境三個方面均具有優勢。集團多項業務穩步推進，前景可期。事實上，貝殼股價經過調整後，現價市盈率約26倍，估值合理可以帶來足夠的安全邊際，而另一方面，集團慷慨派息，拿長線來收息也是不錯。建議在40港元水平可考慮吸納，初步先以48港元作短期目標，中長線目標52元，防守位置在38港元。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)