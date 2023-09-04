外遊注意！馬元點解受累中國經濟前景？外匯專家估會跌到...

馬來西亞貨幣也受累中國經濟前景？外媒報道，馬來西亞市場觀察人士將當地貨幣馬元的新一輪反彈視為暫時緩解，而不是開始持續復甦。馬元兌每美元在上半年表現近乎墊底，不過是本季亞洲表現第二佳的貨幣，但由於對馬來西亞最大貿易夥伴中國的增長擔憂，以及與美國的巨大利差仍然是拖累因素，對馬元上漲的預期仍較低。

新加坡瑞穗銀行經濟與策略主管Vishnu Varathan在談到馬元上漲時表示，第三季已經有部分緩解因素，包括地方選舉通過及中國加大刺激力度。他補充指，雖然馬元不必跌下懸崖，但現在指它已走出困境恐為時尚早。

Varathan表示，馬元仍容易受到持續的政治緊張局勢、全球經濟低迷導致油價大幅調整，以及中國復甦之路坎坷等因素影響。他預計，馬元兌每美元短期內將跌至4.68至4.73水平，最新報4.6580。

由於對中國經濟前景的擔憂，人民幣持續疲弱，新加坡銀行外匯策略師Moh Siong Sim表示，馬元對人民幣仍然高度敏感，並將關注人民幣走向。「中國宣布的支持投資者信心的措施，逐漸積極提振人民幣短期情緒，但我們認為仍可能需要更有效的財政刺激，以持久地穩定人民幣。」