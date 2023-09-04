【高盛推介】美團反彈重上130元　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周四曾跌穿130元水平，跌約4.2%，今早(4日)反彈。開市隨即重上130元水平，最高見134.9元。現報134.3元，升約4.5%，收復失地。日前中行與美團公布簽署深化數字人民幣合作協議。有券商料美團2023全年度經調整盈利為206億元人民幣，給予「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於近日獲資金積極吸納，上周三及上周四共錄得約1,260萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周二及上周三共錄得約150萬元資金流入後，上周四獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，美團於上周四獲北水轉向吸納，錄得約3.1億元資金淨買入。

美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、高敏感度。

美團購17511，行使價150.1元，2024年3月25日到期，實際槓桿4.8倍，中長年期、時間值損耗較低。

美團牛53326，收回價125元，行使價122元，換股比率500，槓桿比9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

美團沽17106，行使價126.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、9隻相近條款產品最高槓桿。

美團熊53325，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率6.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。