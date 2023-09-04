法國紅酒過剩要使錢銷毀　港府「有機可乘」？

香港要推動「夜經濟」、「夜市」，可能都離唔開杯中物。依家趁全球最大既葡萄酒生產國同出口國之一既法國今年預計多咗4億支紅酒出來，仲要額外畀錢銷毀，港府不如諗諗「人棄我取」入啲貨，推動晚上飲紅酒，兼順便打好港法兩地關係！

話說法國政府上月底宣布，將撥款2億歐元（即大概16.9億港元）用嚟資助銷毀過剩既葡萄酒。點解咁大手筆？原因係要支持已經陷入咗困境既生產商去支撐葡萄酒價格。咁點解今年葡萄酒會滯銷呢？原因係一來法國國內需求下降，二來中國內地銷售疲弱，三來出口市場競爭加劇咗。

據報道，依啲援助金額預計會流向波爾多（Bordeaux）、隆格多克（Languedoc）等主要產區，而葡萄酒除咗會被銷毀，亦有機會被蒸餾成酒精，之後出售畀企業做香水、洗手液、清潔產品等，減少浪費。

受到消費習慣改變、生活成本上升、疫情帶來既後遺症等眾多因素影響，法國幾個主要葡萄酒產區正深陷困境。葡萄酒產業預計今年法國剩餘產量將高達300萬公石（hL），相當於4億瓶，而由於需求下降帶來既生產過剩、價格大幅下跌，正使波爾多地區多達1/3嘅葡萄酒生產商面臨重大財務困難。

有學者提到，今年市場廣泛關注法國葡萄酒產業既補貼，但事實上法國政府嘅干預並唔係甚麼新現象，該國長期以來都會透過限制數量來消除過剩既問題，同時支撐酒價。政府同時會鼓勵葡萄園尋找替代產品，好似改種橄欖等其他作物，去應對氣候變遷和不斷轉變既市場力量。