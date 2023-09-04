中國外貿出口先行指數按月上升　9月料回落

環球B2B貿易金融科技平台XTransfer與中國貿促會商業行業委員會聯合公布，今年8月中國外貿出口先行指數為73.88，按月增加0.56，惟按年減少8.58，預計9月指數表現按月跌1.46至1.58。

報告顯示，中小微外貿企業收款量最高的前三大經濟體為美國、歐盟及東盟。不過，中小微外貿企業加快拓展新興市場，主要傳統出口市場美國、歐盟、英國合計佔比，由從2022年8月的38.7%，提升至40.6%。其中，向南美國家出口表現較出色，巴西和墨西哥的收款量分別按年增長12%和4%。

XTransfer創辦人兼首席執行官鄧國標表示，目前外貿整體承壓，但中小微企業仍開拓新市場。通過大數據發現，南美正成為新的熱門出口目的地，但普遍存在資金收付差距，主賈與當地外匯管制有關，兌換美元門檻很高。

他提到，公司在8月新推出南美五國本地收款服務，覆蓋巴西、墨西哥、智利、秘魯、哥倫比亞，當地買家只須向賣家發送專屬收款連結，便可使用本幣付款，無須先兌換成美元，期望能助外貿企業解決難題，同時便利中國出口企業資金周轉。