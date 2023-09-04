新世界中國7及8月住宅銷售額增1.3倍　首8月達逾百億人幣

在全國的住宅銷售業績中，粵港澳大灣區及長三角市場貢獻新世界中國91%營業收入，包括今年3月推出市場的廣州新世界耀勝尊府、加推的嶺南新世界等項目都有出色市場表現；位於廣州增城的新世界廣匯尊府，成交均價達每平方米36,000元人民幣，刷新區內紀錄；在華東市場，上海天匯璽項目第二次加推已隨即售罄；在北方市場，沈陽悅景‧新世界在7至8月，蟬聯沈陽住宅銷售金額冠軍。而新世界中國的整體利潤率一直保持高水平，大灣區項目的毛利率達約60%。

新世界發展執行董事、新世界中國董事兼行政總裁黃少媚表示，受惠於集團前瞻戰略性佈局、高質量發展策略和品牌優勢，令新世界的項目得到市場認可，業績穩健增長。集團將繼續憑藉在粵港澳大灣區和長三角地區的充足貨源儲備，有信心未來業績可持續增長。