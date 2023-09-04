周樂樂：政策底穩固支撐　市場有望持續修復

回顧上周，市場指數悉數上漲，其中，科創50漲7.70%、創業板指漲2.93%，以及上證指數漲幅為 2.26%。申万一級行業中，27升4跌，漲幅前三為電子（7.06%）、煤炭（6.21%）及美容護理（5.77%），跌幅前三為環保（-3.00%）、銀行（-0.34 %）及公用事業（-0.26%）。資金流向方面，行業高低切換較快，上周北上資金淨流入的行業有計算機、汽車、國防軍工等，淨流出的行業包括非銀金融、食品飲料、銀行等。

國內方面，8月27日，政府推出印花稅減半、收緊IPO、規範股東減持、調降融資保證金比例這四大招刺激資本市場，從股票供應端、新增資金供應端、交易費用端等方面來刺激市場信心。在此政策提振下，上周A股日均成交額上升至0.95萬億元，較前一周放量25.8%。穩地產方面，8月31日央行等部門發布通知，下調首套和二套房首付比例，降低存量首套住房貸款利率。伴隨房地產穩經濟作用被重新納入經濟因素的重點，地產行業有望明顯受益。還有最新公布的8月製造業PMI為49.7，自5月見底後連續3個月按月回升。筆者認為，後續伴隨政策端的落地見效，內需將繼續獲得提振，製造業景氣度有望重回擴張區間。目前政策底已然出現，未來靜待居民、企業「花錢意願」的反彈，M1有望明顯回升，帶來市場剩餘流動性的趨勢將會明顯改善。

海外方面，最新公布非農數據雖然略超市場預期，但已顯示出美國勞動市場出現疲軟，這對通脹控制是好消息。不過鮑威爾在重磅會議的發言中強調的是通脹的向上風險，核心通脹的降溫和經濟增長低於潛在增速可能才是不再進一步緊縮的理由，所以不能單獨以勞動數據判斷停止加息。筆者認為，外圍加息的腳步對於國內的影響在逐步減弱，因為第二季度國內經濟已經築底，美國加速衰退迹象已現，中美利差倒掛進一步走闊的空間已較為有限，預計人民幣匯率貶值壓力將緩解，有望引導北向資金重新流入國內市場。

展望後市，之前政治局會議所提及的諸多政策正在密集落地，市場成交若可以持續放量，將支撐行業層面多條支線的活躍，但穩增長效果尚待觀察。行業配置方面，重點關注有望周期反轉的超跌行業的核心標的，消費、互聯網科技等，以及關注政策持續強刺激、技術創新、國產化替代的方向。與此同時，成長板塊有望接棒修復，可關注AI產業鏈以及華為新品手機重磅發布催化下的TMT板塊。

勝利證券副首席運營官 周樂樂