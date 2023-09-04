【高盛推介】騰訊急彈突破330元 見半個月高位
2023年09月04日 14:50
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊上週整體變動不大，處於一個窄幅橫行通道之內，股價今天跟隨大市上升，突破近半個月高位，現報332.6元，升約2.3%。消息方面，騰訊近日持續回購股份，最新公布上週四回購123萬股，涉資約4.02億元。另外，有報道指騰訊已執行中國對應用程式新監管要求。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上週四獲資金轉向吸納，錄得約360萬元資金流入。
觀察港股通資金流向，騰訊於上週四繼續獲北水沽出，錄得約5億元資金淨賣出。
騰訊購19275，行使價350.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿8.4倍，貼價、高敏感度。
騰訊購17302，行使價370元，2023年11月30日到期，實際槓桿11.0倍，輕微價外、條款合適。
騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率13.0倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿10.8倍，低面值、高槓桿。
騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率17.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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