證券業界撐下調印花稅

本港財金官員在一個論壇致詞時提到，周日(3日)就股票印花稅發表網誌，主要信息是港府要全力推動本港的國際金融中心發展，股市是其中一個最重要部分，一定要不斷提升競爭力，單靠減印花稅一招，可能不足以長期結構性地推動整個股市發展，因此要「諗闊啲、諗多啲」。他表示成立小組專門去研究如何提高股市流動性，並沒有排除印花稅這個選項，希望外界不要誤會。

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，近年港股成交低迷受中美關係轉差、中港經濟及公司盈利前景不明等因素影響，但這些都是較難控制的客觀因素，而港股交易成本則是港府可以較易決定的，直言「與其樣樣都唔做，不如做咗可以做既先」。當然，要激活港股交投，不是單靠減股票印花稅就可以，而是要一系列的措施，但就算只是下調股票印花稅，降低投資者的交易成本，已可肯定為港股交投帶來正面作用。

鄧續指，下調印花稅有助改善港股投資氣氛，亦可吸引高頻交易參與港股。若然港府不願在印花稅措施上予人朝令夕改的感覺，其中一個折衷方法可以是額免買入股票的印花稅，並維持現行賣出股票的印花稅，這樣投資者一買一賣合共繳付的總印花稅減了50%，而且可以變相鼓勵投資者持有股票較長時間。

華盛證券經紀部董事李偉傑表示，港府在2021年上調股票印花稅給出的理由是在疫情之下，不想擴闊稅基進一步影響市民的生活，但目前已經逐步復常，需要思考有甚麼方法讓港股可持續發展。現時港股的印花稅已高於全球大部分主要股市，今時今日各地的資金亦可便利地投放在不同市場，交易成本自然成為其中一個主要考慮因素。因此，他認為減印花稅可以直接刺激港股成交量上升，吸引更多投機者、對沖盤、高頻交易等參與港股市場，提升港股活躍度。當港股變得活躍，投資機會增加，港股對外資的吸引力亦會提升，是百利而無一害。

李補充，地緣政治等因素難以控制，做好港股交易平台會相對容易，期望港府可以聽到市場不同的聲音。